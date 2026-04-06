В Иране заявили о запасах ракет на "годы войны"

Вооруженные силы Ирана не испытают дефицита ракет и иных стратегических ресурсов, даже если вооруженный конфликт в регионе затянется на несколько лет.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, об этом заявил представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Алаэддин Боруджерди.

"В случае если военные действия будут продолжаться месяцы или даже годы, Иран не столкнется с какими-либо трудностями в отношении своего ракетного арсенала и стратегического потенциала", - подчеркнул иранский парламентарий.

По его словам, американская сторона, "столкнувшись с оборонным потенциалом [иранских ВС], потерпел поражение, несмотря на имеющееся у него современное вооружение".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.