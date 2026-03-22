В Иране заявили о новой фазе борьбы с Изарилем после атаки на объект в Димоне

Ракетный удар Ирана по объекту в Димоне продемонстрировал слабые места Израиля в обеспечении защиты хорошо укрепленных зон и вывел региональное противостояние на новый уровень.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

"Воздушное пространство Израиля не защищено, - отметил он. - Провал израильских властей в попытках перехватить ракеты в хорошо укрепленном районе Димоны свидетельствует о переходе на новый уровень борьбы".

Галибаф также отметил, что для Тегерана, по всей видимости, "пришло время приступить к осуществлению заблаговременно разработанных планов на следующих этапах".

Ранее стало известно, что иранская баллистическая ракета упала в Димоне недалеко от пустыни Негев на юге страны, где находится национальный центр ядерных исследований Израиля.