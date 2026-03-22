    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    В Иране заявили о новой фазе борьбы с Изарилем после атаки на объект в Димоне

    В Иране заявили о новой фазе борьбы с Изарилем после атаки на объект в Димоне

    Ракетный удар Ирана по объекту в Димоне продемонстрировал слабые места Израиля в обеспечении защиты хорошо укрепленных зон и вывел региональное противостояние на новый уровень.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

    "Воздушное пространство Израиля не защищено, - отметил он. - Провал израильских властей в попытках перехватить ракеты в хорошо укрепленном районе Димоны свидетельствует о переходе на новый уровень борьбы".

    Галибаф также отметил, что для Тегерана, по всей видимости, "пришло время приступить к осуществлению заблаговременно разработанных планов на следующих этапах".

    Ранее стало известно, что иранская баллистическая ракета упала в Димоне недалеко от пустыни Негев на юге страны, где находится национальный центр ядерных исследований Израиля.

    İran İsrailə qarşı mübarizənin yeni mərhələsinin başladığını bəyan edib
    Ты - Король

    Милей: Аргентина готова обеспечить энергобезопасность Европы

    В Иране заявили о новой фазе борьбы с Изарилем после атаки на объект в Димоне

    Ynet: Более 40 человек пострадали при ударе иранской ракеты в Араде

    СМИ: В Белом доме начали подготовку к возможным мирным переговорам с Ираном

    МЧС призывает соблюдать правила безопасности при розжиге праздничных костров

    Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

    Нариман Ахундзаде дебютировал в составе "Коламбус Крю"

    Во Флориде состоялась встреча между делегациями США и Украины

    Командующий ВКС КСИР Мусави анонсировал массированный удар по Израилю

