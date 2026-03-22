В Иране заявили о новой фазе борьбы с Изарилем после атаки на объект в Димоне
- 22 марта, 2026
- 01:57
Ракетный удар Ирана по объекту в Димоне продемонстрировал слабые места Израиля в обеспечении защиты хорошо укрепленных зон и вывел региональное противостояние на новый уровень.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.
"Воздушное пространство Израиля не защищено, - отметил он. - Провал израильских властей в попытках перехватить ракеты в хорошо укрепленном районе Димоны свидетельствует о переходе на новый уровень борьбы".
Галибаф также отметил, что для Тегерана, по всей видимости, "пришло время приступить к осуществлению заблаговременно разработанных планов на следующих этапах".
Ранее стало известно, что иранская баллистическая ракета упала в Димоне недалеко от пустыни Негев на юге страны, где находится национальный центр ядерных исследований Израиля.