Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жестким

    В регионе
    • 24 января, 2026
    • 07:19
    В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жестким

    Любое нападение США на Иран вне зависимости от его масштабов и характера будет восприниматься Ираном как развязывание полномасштабной войны против исламской республики, ответ на атаку со стороны Тегерана будет максимально жестким.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Нью-Йорке высокопоставленный иранский чиновник.

    "В этот раз мы будем воспринимать любое нападение, будь оно ограниченное, неограниченное, хирургическое, кинетическое, как бы они его ни назвали, как полномасштабную войну против нас и будем отвечать самым жестким способом", - сказал он.

    Иран США ответные действия

    Последние новости

    07:41

    Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по Гренландии

    Другие страны
    07:19

    В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жестким

    В регионе
    06:45

    NL Times: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестов

    Другие страны
    06:24

    Пентагон считает, что ядерные силы КНДР могут угрожать США

    Другие страны
    05:55

    Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

    Другие страны
    05:23

    Главный тренер "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр-2026

    Футбол
    04:46

    В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с Пентагоном

    Другие страны
    04:10

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    04:04

    Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

    Другие страны
    Лента новостей