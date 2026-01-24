В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жестким
В регионе
- 24 января, 2026
- 07:19
Любое нападение США на Иран вне зависимости от его масштабов и характера будет восприниматься Ираном как развязывание полномасштабной войны против исламской республики, ответ на атаку со стороны Тегерана будет максимально жестким.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Нью-Йорке высокопоставленный иранский чиновник.
"В этот раз мы будем воспринимать любое нападение, будь оно ограниченное, неограниченное, хирургическое, кинетическое, как бы они его ни назвали, как полномасштабную войну против нас и будем отвечать самым жестким способом", - сказал он.
Последние новости
07:41
Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по ГренландииДругие страны
07:19
В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жесткимВ регионе
06:45
NL Times: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестовДругие страны
06:24
Пентагон считает, что ядерные силы КНДР могут угрожать СШАДругие страны
05:55
Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружияДругие страны
05:23
Главный тренер "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр-2026Футбол
04:46
В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с ПентагономДругие страны
04:10
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит АзербайджанВнешняя политика
04:04