В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жестким

Любое нападение США на Иран вне зависимости от его масштабов и характера будет восприниматься Ираном как развязывание полномасштабной войны против исламской республики, ответ на атаку со стороны Тегерана будет максимально жестким.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Нью-Йорке высокопоставленный иранский чиновник.

"В этот раз мы будем воспринимать любое нападение, будь оно ограниченное, неограниченное, хирургическое, кинетическое, как бы они его ни назвали, как полномасштабную войну против нас и будем отвечать самым жестким способом", - сказал он.