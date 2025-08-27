МИД Ирана: Тегеран оставляет за собой право ответить на высылку иранских дипломатов из Австралии

В Иране заявили, что оставляют за собой право на ответные меры на фоне решения правительства Австралии понизить уровень дипломатических отношений и выдворить иранского посла и нескольких дипломатов из страны.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, с соответствующим заявлением выступил МИД Исламской Республики.

Ведомство назвало это решение неоправданным и противоречащим традиции дипломатических отношений между двумя странами.

МИД Ирана также отверг обвинения Австралии в пропаганде антисемитизма, заявив, что это явление исторически появилось в Западной Европе.

В Тегеране считают решение правительства Австралии о высылке иранского посла и нескольких дипломатов "отражением политики израильского режима".

"Иран оставляет за собой право на ответные меры и возлагает на правительство Австралии ответственность за возможные последствия, включая проблемы, которые данное решение может создать для иранской общины в Австралии", - говорится в заявлении.