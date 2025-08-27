    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    МИД Ирана: Тегеран оставляет за собой право ответить на высылку иранских дипломатов из Австралии

    В Иране заявили, что оставляют за собой право на ответные меры на фоне решения правительства Австралии понизить уровень дипломатических отношений и выдворить иранского посла и нескольких дипломатов из страны.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, с соответствующим заявлением выступил МИД Исламской Республики.

    Ведомство назвало это решение неоправданным и противоречащим традиции дипломатических отношений между двумя странами.

    МИД Ирана также отверг обвинения Австралии в пропаганде антисемитизма, заявив, что это явление исторически появилось в Западной Европе.

    В Тегеране считают решение правительства Австралии о высылке иранского посла и нескольких дипломатов "отражением политики израильского режима".

    "Иран оставляет за собой право на ответные меры и возлагает на правительство Австралии ответственность за возможные последствия, включая проблемы, которые данное решение может создать для иранской общины в Австралии", - говорится в заявлении.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İran XİN: Diplomatlarımızın Avstraliyadan çıxarılmasına cavab vermək hüququmuzu saxlayırıq
    Английская версия Английская версия
    MFA: Iran reserves right to respond to expulsion of Iranian diplomats from Australia

    Лента новостей