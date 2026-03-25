В Иране заявили, что АЭС "Бушер" не пострадала после удара США и Израиля

Израиль и США нанесли новый удар по АЭС "Бушер" на юго-западе Ирана, однако станция не получила повреждений, жертв среди персонала нет.

Как передает Report, об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

По ее данным, снаряд упал на территории станции, однако, по предварительным оценкам, сам объект не поврежден, технические сбои также не зафиксированы.