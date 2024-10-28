В Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров

Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане.

Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Digiato.

Замминистра торговли, промышленности и недропользования Мохаммад Мехди Барадаран незадолго до своего ухода с поста объявил, что даже продажа телефонов марки Motorola на территории Ирана будет прекращена.

По данным портала, многие интернет-магазины уже удалили устройства из своих каталогов либо поменяли их статус на "нет в наличии". Из-за запрета на импорт телефоны этой марки невозможно зарегистрировать внутри страны.