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В Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров

В Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане.
В регионе
28 октября 2024 г. 17:47
В Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров

Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Digiato.

Замминистра торговли, промышленности и недропользования Мохаммад Мехди Барадаран незадолго до своего ухода с поста объявил, что даже продажа телефонов марки Motorola на территории Ирана будет прекращена.

По данным портала, многие интернет-магазины уже удалили устройства из своих каталогов либо поменяли их статус на "нет в наличии". Из-за запрета на импорт телефоны этой марки невозможно зарегистрировать внутри страны.

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Версия на английском языке Iran bans Motorola phones following pager explosions in Lebanon

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