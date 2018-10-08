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    В Иране задержана крупнейшая за последние годы партия героина

    В ходе операции был арестован ряд контрабандистов

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Партия весом 1,075 тонн героина, предназначенная для Европы, была задержана иранскими силами безопасности в провинции Западный Азербайджан, передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    Силами Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) и министерства разведки успешно была захвачена партия весом 1,075 тонн героина, которая была спрятана в партии гипсовых панелей, в районе Базарган, на северо-западе Ирана.

    В ходе операции был арестован ряд контрабандистов.

    Отмечается, что это самая большая партия героина, перехваченная в стране за последние годы.

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