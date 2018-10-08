В Иране задержана крупнейшая за последние годы партия героина

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Партия весом 1,075 тонн героина, предназначенная для Европы, была задержана иранскими силами безопасности в провинции Западный Азербайджан, передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Силами Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) и министерства разведки успешно была захвачена партия весом 1,075 тонн героина, которая была спрятана в партии гипсовых панелей, в районе Базарган, на северо-западе Ирана.

В ходе операции был арестован ряд контрабандистов.

Отмечается, что это самая большая партия героина, перехваченная в стране за последние годы.