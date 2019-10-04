В Иране задержали российскую журналистку.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко заявил, что посольство РФ в Тегеране в курсе задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране и выясняет детали этой ситуации.

Ранее журналист Борис Войцеховский на свой странице в Facebook сообщил о задержании Юзик в столице Ирана.

"Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.

По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. "Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это - лет 10, минимум", - написал он.

Дочь Юзик через аккаунт матери в Facebook подтвердила факт задержания и то, что судебное разбирательство назначено на завтра.

В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

В ноябре 2003-го издательство "Ультра.Культура" (Москва) выпустило ее книгу "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти зарубежных странах.