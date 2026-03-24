В Иране задержали 30 человек по подозрению в передаче данных США и Израилю
24 марта, 2026
- 12:14
Иранские власти сообщили о задержании 30 человек в провинциях Хамадан, Лурестан и Керман по подозрению в передаче информации израильским и американским спецслужбам.
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на Министерство разведки страны.
Отмечается, что 24 задержанных передавали американской и израильской стороне координаты военных, правоохранительных и силовых объектов, а также местонахождение охранников и военной техники в провинции Хамадан.
Четверо собирали информацию в провинции Лурестан, еще двое, выдавая себя за семейную пару, пытались переправить оружие в провинции Керман.
