    В Иране задержали 30 человек по подозрению в передаче данных США и Израилю

    Иранские власти сообщили о задержании 30 человек в провинциях Хамадан, Лурестан и Керман по подозрению в передаче информации израильским и американским спецслужбам.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на Министерство разведки страны.

    Отмечается, что 24 задержанных передавали американской и израильской стороне координаты военных, правоохранительных и силовых объектов, а также местонахождение охранников и военной техники в провинции Хамадан.

    Четверо собирали информацию в провинции Лурестан, еще двое, выдавая себя за семейную пару, пытались переправить оружие в провинции Керман.

    Министерство разведки Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İranda ABŞ və İsrailə məlumat ötürməkdə şübhəli bilinən 30 nəfər saxlanılıb
