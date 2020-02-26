В Иране задержали 24 человека за дезинформацию о коронавирусе

Правоохранительные органы Ирана задержали 24 человека, которые подозреваются в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава иранской киберполиции Вахид Маджид.

"24 человека были арестованы и переданы судебным властям за распространение слухов в стране о заболевании, вызванном коронавирусом", - заявил В.Маджид.

По его словам, на данный момент киберполиция занимается детальным мониторингом публикаций в интернете, включая видео, новости и фото, на предмет ложной информации.

По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано 19 летальных исходов.