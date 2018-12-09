В Иране задержали 10 человек по подозрению в причастности к атаке в Чабахаре

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Власти Ирана задержали 10 человек по подозрению в причастности к атаке, которая произошла 6 декабря в городе Чабахар (провинция Систан и Белуджистан).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье иранское агентство IRNA со ссылкой на бригадного генерала Хоссейна Аштари.

В субботу агентство Tasnim информировало о задержании четырех человек, подозреваемых в нападении в Чабахаре.