 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Иране задержали 10 человек по подозрению в причастности к атаке в Чабахаре

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Власти Ирана задержали 10 человек по подозрению в причастности к атаке, которая произошла 6 декабря в городе Чабахар (провинция Систан и Белуджистан). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье иранское агентство IRNA со ссылкой на бригадного генерала Хоссейна Аштари.

    В субботу агентство Tasnim информировало о задержании четырех человек, подозреваемых в нападении в Чабахаре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi