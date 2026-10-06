В Иране за 9 месяцев казнены 70 политзаключенных

В Иране с января текущего года казнено не менее 70 политических заключенных, еще 194 приговорены к смертной казни.

Как передает Report, об этом сообщают иранские правозащитные организации и общественные активисты.

По их данным, это лишь число зарегистрированных лиц, а в действительности количество казненных и приговоренных к смертной казни значительно выше.

Приговоры вынесены в отношении участников протестов, проходивших в Иране в январе этого года, а также арестованных в связи с 12-дневным конфликтом 2025 года и 40-дневным конфликтом 2026 года.