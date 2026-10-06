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    İranda son 9 ayda 70 siyasi məhbus edam edilib

    Region
    • 06 oktyabr, 2026
    • 13:57
    İranda son 9 ayda 70 siyasi məhbus edam edilib

    İranda bu ilin yanvar ayından etibarən, son 9 ayda azı 70 siyasi məhbus edam edilib, daha 194 nəfər ölüm cəzasına məhkum olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın insan hüquqları müdafiə təşkilatları bildirib.

    Hüquq-müdafiə təşkilatlarının və ictimai fəalların məlumatına görə, reallıqda edam edilənlərin və ölüm hökmünə məhkum olunmuşların sayı daha çoxdur. Bu, qeydə alınmışların statistikasıdır.

    Xatırladaq ki, hökm bu ilin yanvarında İranda keçirilmiş etiraz aksiyalarına qatılanlar, 2025-ci ildəki 12 günlük və 2026-cı ildəki 40 günlük müharibə ilə bağlı həbs olunanlar barəsində çıxarılıb.

    Edam hökmü İranda edam hökmü
    В Иране за 9 месяцев казнены 70 политзаключенных
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