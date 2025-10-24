Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    В Иране в декабре пройдут антитеррористические учения ШОС

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 20:19
    В Иране в декабре пройдут антитеррористические учения ШОС

    Совместное антитеррористические учения Шанхайской организации сотрудничества "Саханд-антитеррор-2025" пройдет в Иране 4 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил директор региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев при подведении итогов учений СНГ в Таджикистане.

    "Региональной антитеррористической структурой завершается подготовка финальных мероприятий совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-антитеррор-2025", - сказал он.

    По словам Шаршеева, проведение совместный учений и церемонии закрытия ожидается 4 декабря вблизи иранского Тебриза.

    SCO's anti-terrorism exercises to be held in Iran in December

