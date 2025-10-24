В Иране в декабре пройдут антитеррористические учения ШОС

Совместное антитеррористические учения Шанхайской организации сотрудничества "Саханд-антитеррор-2025" пройдет в Иране 4 декабря.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил директор региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев при подведении итогов учений СНГ в Таджикистане.

"Региональной антитеррористической структурой завершается подготовка финальных мероприятий совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-антитеррор-2025", - сказал он.

По словам Шаршеева, проведение совместный учений и церемонии закрытия ожидается 4 декабря вблизи иранского Тебриза.