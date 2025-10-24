В Иране в декабре пройдут антитеррористические учения ШОС
В регионе
- 24 октября, 2025
- 20:19
Совместное антитеррористические учения Шанхайской организации сотрудничества "Саханд-антитеррор-2025" пройдет в Иране 4 декабря.
Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил директор региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев при подведении итогов учений СНГ в Таджикистане.
"Региональной антитеррористической структурой завершается подготовка финальных мероприятий совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-антитеррор-2025", - сказал он.
По словам Шаршеева, проведение совместный учений и церемонии закрытия ожидается 4 декабря вблизи иранского Тебриза.
Последние новости
21:13
У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8Другие страны
20:58
В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетнейПроисшествия
20:51
Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионеВнешняя политика
20:43
Фото
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан АрменииПроисшествия
20:41
Фото
Байрамов: Азербайджан будет сотрудничать со всеми партнерами ради мира и устойчивого развитияВнешняя политика
20:34
Зеленский призвал участников "коалиции желающих" помочь в импорте газаДругие страны
20:24
Азербайджан и ООН подписали рамочный документ о сотрудничестве до 2030 годаБизнес
20:19
В Иране в декабре пройдут антитеррористические учения ШОСВ регионе
20:05
Фото