В Иране спасены более 7 тыс. пострадавших из-за боевых действий

В Иране с начала военной операции США и Израиля против Исламской Республики спасены более 7 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил председатель Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хосейн Куливанд.

"В результате масштабной поисково-спасательной операции с участием спасателей, добровольцев и местных жителей спасены 7250 человек", - сказал он.

По словам Куливанда, в ходе боевых действий девять сотрудников Красного Полумесяца погибли при исполнении.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот день в результате ударов был убит бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал территорию Израиля и американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники достигли соглашения о прекращении огня в ночь на 8 апреля. Трамп впоследствии продлил перемирие на неопределенный срок.

Стороны вели переговоры в Пакистане для урегулирования конфликта, однако первый раунд 11-12 апреля не дал никаких результатов.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан в цифровом формате 18 июня лидерами обеих стран Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Однако 8 июля Центральное командование ВС США заявило о нанесении удара по Ирану в ответ на атаки этой страны на три судна в Ормузском проливе.

2 августа Трамп объявил об отмене запланированной новой атаки на Иран при условии заключения соглашения. В настоящее время ведутся переговоры относительно контроля над Ормузским проливом.

Прямой диалог между США и Ираном также находится на стадии восстановления, однако встреча, состоявшаяся в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, не дала результатов. Трамп отклонил последнее предложение Ирана, содержащее условия по открытию Ормузского пролива.

Отметим, что Иран требует прекращения военных операций для открытия Ормуза и нормализации отношений с США. Кроме того, в число условий входят разблокировка замороженных иранских активов за рубежом, снятие морской блокады, отмена экономических и политических санкций, вывод военно-морских и военно-воздушных сил США из региона, выплата военных репараций, прекращение угроз и давления. В требования Ирана также входит прекращение атак на ХАМАС в секторе Газа, хуситов в Йемене и "Хезболлах" в Ливане.