В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа

В Иране создадут Высший совет для поддержки возвращения иранцев из зарубежных стран.

Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом заявила пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мухаджирани на пресс-конференции после заседания Кабмина.

По ее словам, на сегодняшнем заседании правительства Исламской Республики также обсуждался вопрос поддержки иранцев за рубежом.