В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа

    17 сентября, 2025
    • 17:43
    В Иране создадут Высший совет для поддержки возвращения иранцев из зарубежных стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом заявила пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мухаджирани на пресс-конференции после заседания Кабмина.

    По ее словам, на сегодняшнем заседании правительства Исламской Республики также обсуждался вопрос поддержки иранцев за рубежом. 

    Rəsmi Tehran xarici ölkələrdəki iranlıların geri qayıtmasına dəstək üçün qurum yaradacaq

