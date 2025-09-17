В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа
В регионе
- 17 сентября, 2025
- 17:43
В Иране создадут Высший совет для поддержки возвращения иранцев из зарубежных стран.
Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом заявила пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мухаджирани на пресс-конференции после заседания Кабмина.
По ее словам, на сегодняшнем заседании правительства Исламской Республики также обсуждался вопрос поддержки иранцев за рубежом.
Последние новости
18:09
Бизнес-совет Азербайджана и ОАЭ займется совместными проектамиБизнес
18:05
Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и БакуВнешняя политика
18:01
В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркомановВнутренняя политика
17:56
Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужикВ регионе
17:51
Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%Финансы
17:48
ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАСДругие страны
17:46
Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областейБизнес
17:45
В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозеДругие
17:43