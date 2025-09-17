İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Rəsmi Tehran xarici ölkələrdəki iranlıların geri qayıtmasına dəstək üçün qurum yaradacaq

    Region
    • 17 sentyabr, 2025
    • 17:23
    Rəsmi Tehran xarici ölkələrdəki iranlıların geri qayıtmasına dəstək üçün qurum yaradacaq

    Xarici ölkələrdəki iranlıların geri qayıtmasına dəstək üçün İran Ali Şurası yaradılacaq.

    "Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani Nazirlər Kabnetinin iclasından sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İslam Respublikası hökumətin sentyabrın 17-də keçirilən iclasında xaricdəki iranlılara dəstək məsələsi də müzakirə olunub.

    Sözçü deyib ki, bununla əlaqədar İran Ali Şurası formalaşdırılacaq.

    İran Ali Şura Mühacirani
    В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа

    Son xəbərlər

    18:04

    Sabah Zabratda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edib

    Region
    17:56

    Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmür

    Region
    17:55

    "Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişib

    Biznes
    17:54

    Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıb

    Biznes
    17:53

    Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53

    "Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edir

    Futbol
    17:51

    Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkənlər üçün psixoloji dəstək proqramı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:48

    ƏMDX yeni icarə müqavilələrinin bağlanılmasını 14 %-dən çox artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti