Rəsmi Tehran xarici ölkələrdəki iranlıların geri qayıtmasına dəstək üçün qurum yaradacaq
Region
- 17 sentyabr, 2025
- 17:23
Xarici ölkələrdəki iranlıların geri qayıtmasına dəstək üçün İran Ali Şurası yaradılacaq.
"Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani Nazirlər Kabnetinin iclasından sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, İslam Respublikası hökumətin sentyabrın 17-də keçirilən iclasında xaricdəki iranlılara dəstək məsələsi də müzakirə olunub.
Sözçü deyib ki, bununla əlaqədar İran Ali Şurası formalaşdırılacaq.
