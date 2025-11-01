В Иране произошел пожар в цехе по заправке и продаже сжиженного газа
В регионе
- 01 ноября, 2025
- 22:52
В иранском городе Шираз загорелась мастерская по заправке и продаже баллонов со сжиженным газом.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщили в Организации пожарной охраны и безопасности муниципалитета Шираза.
"Произошел масштабный пожар в цехе на 1000 кв.м., который использовался для зарядки и продажи баллонов со сжиженным газом в Джавадии. На место происшествия были направлены 11 пожарных машин. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в краткие сроки", - говорится в сообщении.
В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали девять человек, двое из которых были госпитализированы.
Причина взрыва расследуется.
