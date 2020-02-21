В Иране проходят парламентские выборы

Выборы в парламент Ирана начались сегодня утром с открытием избирательных участков по стране. Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел ИРИ.

Участки открылись в 08.00 по местному времени.

За 290 депутатских кресел поборются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции, рассматривавшим претендентов на соответствие нормам.

Изначально для участия в выборах баллотировались более 15 тысяч человек, часть из них сняли свои кандидатуры, многие другие не подтвердил Совет по охране конституции.