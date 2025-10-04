Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Иране при крушении вертолета общества Красного Полумесяца погибли два человека

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 03:16
    По меньшей мере два человека погибли в результате падения вертолета Иранского общества Красного Полумесяца на западе Ирана в провинции Луристан.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям провинции.

    "Также погиб еще один пилот вертолета, таким образом число погибших увеличилось до двух. Кроме того, один из спасателей находится в тяжелом состоянии из-за серьезных травм", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

    Ранее агентство IRIB сообщило об авиакатастрофе в районе Ошторан Кух провинции Луристан. Отмечалось, что на высоте в 2 800 метров потерпел крушение вертолет, отправленный на поиски пропавшей женщины. На борту находились восемь человек.

