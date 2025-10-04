İranda helikopter qəzasında iki nəfər ölüb
Region
- 04 oktyabr, 2025
- 05:16
İranın qərbində Lorestan əyalətində İran Qızıl Aypara Cəmiyyətinə məxsus helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində ən azı iki nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə əyalətin Fövqəladə Hallar İdarəsinin rəhbəri məlumat verib.
Qeyd olunub ki, qəzada yaralanan xilasedicinin vəziyyəti ağırdır.
Bundan əvvəl "IRIB" xəbər agentliyi Lorestan vilayətinin Oştoran Koh rayonunda təyyarə qəzası barədə məlumat verib. Bildirilib ki, itkin düşən qadının axtarışına göndərilən helikopter 2800 metr yüksəklikdə qəzaya uğrayıb. Təyyarədə səkkiz nəfər olub.
Son xəbərlər
05:44
Almaniya PUA-larla mübarizə üçün xüsusi bölmə yaratmaq niyyətindədirDigər ölkələr
05:16
İranda helikopter qəzasında iki nəfər ölübRegion
04:37
ABŞ-də şotdauna görə bir milyondan çox hərbçi maaşsız qalıbDigər ölkələr
04:15
Superliqanın təşkilatçıları UEFA-ya Çempionlar Liqasının yeni formatını təklif ediblərFutbol
03:43
Münhen hava limanı PUA səbəbindən yenidən bağlanıbDigər ölkələr
03:18
Nitsada atışma nəticəsində iki nəfər həlak olubDigər ölkələr
03:10
Bavariyanın daxili işlər naziri polisə PUA-ları vurmaq səlahiyyəti vermək niyyətindədirDigər ölkələr
02:47
Tramp: İsrail Qəzzanın bombalanmasını dərhal dayandırmalıdırDigər ölkələr
02:25