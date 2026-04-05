    В Иране подверглись бомбардировкам более 30 университетов, погибли 60 студентов

    В регионе
    • 05 апреля, 2026
    • 12:10
    С начала ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля, в стране были атакованы более 30 университетов, в результате чего погибли 60 студентов.

    Как сообщает Report, об этом передал телеканал SNNTV.

    "Бомбардировкам подверглись более 30 иранских университетов, погибли 60 студентов", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что научные учреждения Ирана выражают солидарность с правительством на фоне атак.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Иранские университеты
    İranda 30-dan çox universitet bombalanıb, 60 tələbə ölüb
    Over 30 universities bombed in Iran, 60 students killed

    19:35
    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
