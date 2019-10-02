В Иране одобрили закон о гражданстве детям, рожденным от иностранцев

Совет по охране конституции Ирана одобрил в среду законопроект, предполагающий предоставление иранского гражданства детям, рожденным иранками от брака с иностранцами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в Twitter Али Аббас Кодходаи, представитель органа, наделенного функцией проверки законопроектов на соответствие конституции и исламским нормам.

"(Законопроект) о гражданстве детей, рожденных от брака иранок с иностранцами, сегодня был подтвержден Советом стражей (конституции)", - написал Али Аббас Кодходаи.