В Иране неизвестный совершил вооруженное нападение на объект КСИР, один ранен

Вооруженное нападение совершено неизвестным на здание, где расположена региональная пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), в городе Сераван на юго-востоке Ирана.

Вооруженное нападение совершено неизвестным на здание, где расположена региональная пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), в городе Сераван на юго-востоке Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство ISNA.

Офицеры, находившиеся в здании, дали нападавшему решительный отпор. Боевик был убит. Ранение получил один из местных мирных жителей.

Город Сераван расположен в провинции Систан и Белуджистан, которая является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном, и большая часть наркотрафика из-за границы, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, здесь действует ряд сепаратистских и исламистских группировок.