В Иране казнены шесть человек по обвинению в связях с Израилем
- 04 октября, 2025
- 09:32
В Иране казнены шесть человек, обвиняемых в связях с Израилем, включая курдского боевика за убийство священнослужителя,
Об этом сообщат Report со ссылкой на Mehr.
Согласно информации, обвиняемые признались в ответственности за несколько актов насилия, включая убийство четырех сотрудников сил безопасности и взрыв в иранском городе Хорремшехре.
