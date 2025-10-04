Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Иране казнены шесть человек по обвинению в связях с Израилем

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 09:32
    В Иране казнены шесть человек, обвиняемых в связях с Израилем, включая курдского боевика за убийство священнослужителя,

    Об этом сообщат Report со ссылкой на Mehr.

    Согласно информации, обвиняемые признались в ответственности за несколько актов насилия, включая убийство четырех сотрудников сил безопасности и взрыв в иранском городе Хорремшехре.

    Иран казнь шпионаж Израиль
    İranda İsraillə əlaqələrdə ittiham olunan altı nəfər edam olunub

