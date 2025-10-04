İranda İsraillə əlaqələrdə ittiham olunan altı nəfər edam olunub
Region
- 04 oktyabr, 2025
- 09:45
İranda din xadimini öldürməkdə təqsirləndirilən və İsraillə əlaqələrdə ittiham olunan daha beş nəfər edam olunub.
Bu barədə "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, ittiham olunanlar bir neçə zorakılıq aktı, Xürrəmşəhrdə partlayış törətdiklərini və təhlükəsizlik qüvvələrinin dörd əməkdaşını öldürdüklərini etiraf ediblər.
Son xəbərlər
10:38
Yaponiyada ilk dəfə qadın Baş nazir ola bilərDigər ölkələr
10:14
Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıbBiznes
10:13
Rusiya ordusu Ukraynanın Çerniqov vilayətində eneji sisteminə yenidən hücum edibDigər ölkələr
10:04
Münhen aeroportu fəaliyyətini bərpa edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura bu gün yekun vurulacaqKomanda
10:03
Foto
BSU-da Təhsildə Yeni Çağırışlar VI Beynəlxalq Forumu keçirilirElm və təhsil
09:58
Kür çayında bir nəfər batıbHadisə
09:45
İranda İsraillə əlaqələrdə ittiham olunan altı nəfər edam olunubRegion
09:41