В Иране из-за взрыва газа в жилом доме погибли семь человек
В регионе
- 17 сентября, 2025
- 11:29
В результате взрыва газа в жилом доме в городе Ахваз юго-западе Ирана погибли семь человек.
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.
"Сегодня утром в результате взрыва газа в жилом четырехквартирном доме в районе Пардис в Ахвазе погибли семь человек - пятеро мужчин, две женщины. Также пострадали три человека", - сообщил представитель экстренных служб.
Отмечается, что от взрыва здание полностью разрушилось.
