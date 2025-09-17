В Иране из-за взрыва газа в жилом доме погибли семь человек

В результате взрыва газа в жилом доме в городе Ахваз юго-западе Ирана погибли семь человек.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

"Сегодня утром в результате взрыва газа в жилом четырехквартирном доме в районе Пардис в Ахвазе погибли семь человек - пятеро мужчин, две женщины. Также пострадали три человека", - сообщил представитель экстренных служб.

Отмечается, что от взрыва здание полностью разрушилось.