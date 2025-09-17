İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölüb

    Region
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:34
    İranın cənub-qərbində yerləşən Əhvaz şəhərində yaşayış binasında qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-ləri məlumat yayıb.

    "Bu gün səhər Əhvaz şəhərinin Pərdis rayonunda dörd mənzilli yaşayış binasında qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər həlak olub. Ölənlərin beşi kişi, ikisi qadındır. Həmçinin üç nəfər xəsarət alıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Partlayış nəticəsində bina tamamilə dağılıb.

    İran bina partlayış
    В Иране из-за взрыва газа в жилом доме погибли семь человек

