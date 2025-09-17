İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölüb
Region
- 17 sentyabr, 2025
- 11:34
İranın cənub-qərbində yerləşən Əhvaz şəhərində yaşayış binasında qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-ləri məlumat yayıb.
"Bu gün səhər Əhvaz şəhərinin Pərdis rayonunda dörd mənzilli yaşayış binasında qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər həlak olub. Ölənlərin beşi kişi, ikisi qadındır. Həmçinin üç nəfər xəsarət alıb", - məlumatda qeyd olunub.
Partlayış nəticəsində bina tamamilə dağılıb.
Son xəbərlər
11:50
AMB rəsmisi: "Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir"Maliyyə
11:48
Qətər İsrailin Qəzzaya hücumunu pisləyibDigər ölkələr
11:44
Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıbMaliyyə
11:43
Vüqar Bayramov: "Vergi güzəştinin müddəti uzadılmırsa, daha aşağı vergi dərəcələri tətbiq edilsin"Maliyyə
11:38
Foto
Kiçik Mərdəkan qəsrində bərpa işlərinə başlanıbMədəniyyət siyasəti
11:38
"TuranBank" ECO Ticarət və İnkişaf Bankı ilə kredit sazişi imzalayıbMaliyyə
11:37
Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olubMaliyyə
11:34
İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölübRegion
11:31