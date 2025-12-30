İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Karvan-Yevlax" I Liqa klubundan futbolçu transfer edib, iki keçid isə baş tutmayıb

    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 15:43
    Karvan-Yevlax I Liqa klubundan futbolçu transfer edib, iki keçid isə baş tutmayıb

    Misli Premyer Liqasında mübarizə aparan "Karvan-Yevlax" I Liqa klubundan futbolçu transfer edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Yevlax təmsilçisi "Mingəçevir"in yarımmüdafiəçisi Samir Abdullayevlə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalayacaq.

    Bununla kifayətlənmək istəməyən komanda qış fasiləsində ən azı 1 əcnəbi futbolçunu da sıralarına cəlb etməyi planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, komanda qış fasiləsində "Turan Tovuz"dan ayrılan Veysəl Rzayev və müqavilə ilə "Sabah"a məxsus olan, lakin "Turan Tovuz"da çıxış edən Abdulla Rzayevi sıralarına qatmaq istəsə də, hər iki keçid baş tutmayıb.

    "Karvan-Yevlax" transfer Futbol I Liqa Misli Premyer Liqası Samir Abdullayev

    Son xəbərlər

    16:08
    Video

    "Kəlbəcər" tankerinin lövbər zəncirinin digər tankerin pərinə ilişməsi ilə bağlı aparılan tədbirlər uğurla yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    15:58

    Misir səfiri: Qarabağın bərpasında iştirakla bağlı Azərbaycana öz təkliflərimizi təqdim etmişik

    Xarici siyasət
    15:56

    Braziliya yığmasının sabiq hücumçusu A Seriyasında klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    15:54

    Tokayev LGBT təbliğatını qadağan edən qanunu imzalayıb

    Region
    15:52

    Bəzi yerlərdə külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    15:50

    Bu ilin 9 ayı ərzində baş verən yanğınlar zamanı 32 nəfər həlak olub

    Hadisə
    15:47

    "Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti"nin səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib

    Maliyyə
    15:46

    FHN: Bu ilin 9 ayında 158 təbii mənşəli hadisədə üç nəfər ölüb

    Digər
    15:46

    Bu ilin 9 ayında texnogen hadisələr zamanı 45 nəfər ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti