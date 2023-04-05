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В Иране еще 20 учащихся отравились неизвестным веществом

В Иране еще 20 учащихся отравились неизвестным веществом В городе Тебриз 20 учащихся школы для девочек отравились неизвестным веществом.
В регионе
5 апреля 2023 г. 06:17
В Иране еще 20 учащихся отравились неизвестным веществом

В городе Тебриз 20 учащихся школы для девочек отравились неизвестным веществом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство ISNA.

Согласно его сведениям, школьницы были доставлены в больницу с жалобами на затрудненное дыхание и одышку.

Отметим, что в Иране с 30 ноября 2022 года преимущественно в учебных заведениях для девушек начали фиксироваться случаи массового отравления.

Сообщалось, что пациенты поступали с жалобами на затрудненное дыхание, тошнотой, головной болью и другими симптомами. На сегодня есть информациям об отравлении свыше 5 тыс. учащихся 238 учебных заведений.

Министерство внутренних дел Ирана заявило, что более 100 человек подозреваются по фактам массовых отравлений в образовательных учреждениях провинций Тегеран, Кум, Зенджан, Хузестан, Хамадан, Фарс, Гилян, Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке İranda qızlar məktəbində daha 20 şagird zəhərlənib

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