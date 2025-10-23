В Иране экс-сотрудника МАГАТЭ приговорили к 10 годам лишения свободы

Бывший сотрудник Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Амирреза Джалилиан приговорен в Иране к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает Report со ссылкой на Iran International, об этом заявила его супруга Саида Варасте.

По ее словам, Джалилиан обвиняется в шпионаже в пользу Великобритании.

Отметим, что Амирреза Джалилиан является известным в Иране ученым-ядерщиком, ранее был научным сотрудником МАГАТЭ.