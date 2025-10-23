İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İranda nüvə alimi 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 15:35
    İranda nüvə alimi 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) keçmiş əməkdaşı, İran vətəndaşı Əmir Reza Cəlalian 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

    "Report" "Iran International"a istinadən xəbər verir ki, bunu onun həyat yoldaşı Səidə Varasteh bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ə.Cəlalian "Böyük Britaniyaya casusluqda" təqsirli bilinib.

    Bildirilib ki, o, nüvə elm və texnologiyaları sahəsində tanınmış şəxs, AEBA-nın keçmiş elmi əməkdaşıdır. Ə. Cəlalian 1980-ci ildə Tehran Universitetinin əczaçılıq fakultəsinə qəbul olunub. Bu sahə üzrə doktorluq dərəcəsi aldıqdan sonra xərçəngin müalicəsində mühüm rol oynayan radiofarm preparatlar sahəsində ixtisaslaşaraq, təhsilini tamamlayıb.

    Cəlalian 2013-cü ildə İranın AEBA-nın törəmə müəssisəsi olan Nüvə Elm və Texnologiyaları İnstitutuna qoşulub. Orada müəllim və tədqiqatçı kimi işləyib.

    В Иране экс-сотрудника МАГАТЭ приговорили к 10 годам лишения свободы

