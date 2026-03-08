В Иране достигли консенсуса по кандидатуре нового верховного лидера

Совет экспертов достиг консенсуса по выбору верховного лидера Ирана.

Как передает Report, об этом заявил член Совета аятолла Мохаммад-Мехди Мирбагери, его обращение распространили местные СМИ.

"Уважаемые члены Совета экспертов в эти дни приложили усилия для того, чтобы определиться с верховным лидером, и не подвели. Слава Богу, сформировано твердое и единогласное мнение, которое представляет собой мнение большинства", - сказал он.

Миргбагери при этом отметил, что остаются некоторые препятствия, которые необходимо решить.

Амирреза Хедайи, представляющий провинцию Хузестан в Совете экспертов, призвал председателя назвать имя нового лидера "как можно скорее". По его словам, которые приводит агентство Mehr, "большинство представителей Совета" согласны с кандиадутрой одного человека, и общественность требует объявить его имя.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта.