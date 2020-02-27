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В Иране число жертв коронавируса возросло до 22 человек

В Иране число жертв коронавируса возросло до 22 человек
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До 22 человек увеличилось число жертв коронавируса COVID-19 в Иране в то время, как число подтвержденных случаев заболевания в этой стране составило 141, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По информации иранских СМИ, заражение коронавирусом зафиксировано в 20 из 31 провинции Ирана. Наибольшее распространение COVID-19 получил в провинции Кум - 63 подтвержденных случаев заболевания.

Между тем сообщается о росте числа заболевших в Кувейте - до 43 человек. При этом, как отметили в министерстве здравоохранения Кувейта, все заболевшие ранее прибыли из Ирана.

Все больные COVID-19 в Кувейте находятся в стабильном состоянии.

Ранее иранские власти объявили об ограничении передвижения тех лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом.

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