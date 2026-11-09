На японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на японском острове Хонсю.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

Очаг залегал на глубине 24 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.