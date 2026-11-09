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    На японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 09:21
    На японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на японском острове Хонсю.

    Как передает Report, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

    Очаг залегал на глубине 24 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

    Землетрясение Япония
    Yaponiyada 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib
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