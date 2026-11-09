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    Yaponiyada 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 10:18
    Yaponiyada 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Yaponiyanın Honşu adasında 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (ESMC) məlumat yayıb.

    Zərərçəkənlər və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Zəlzələ Yaponiya
    На японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,7
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    MiniBoss

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