Yaponiyada 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 09 noyabr, 2026
- 10:18
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Yaponiyanın Honşu adasında 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (ESMC) məlumat yayıb.
Zərərçəkənlər və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.
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