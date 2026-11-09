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    Азербайджан сократил расходы на импорт товаров из Турции

    Финансы
    • 09 ноября, 2026
    • 09:31
    Азербайджан сократил расходы на импорт товаров из Турции

    В январе-октябре 2026 года Азербайджан импортировал из Турции товары на сумму 1 млрд 975,498 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    За 10 месяцев поставки в Азербайджан составили 1% от общего объема турецкого экспорта.

    В октябре Турция экспортировала в Азербайджан товары на сумму 207,181 млн долларов США, что на 16,2% меньше, чем годом ранее.

    Ассамблея экспортеров Турции Импорт из Турции
    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci cüzi azaldıb
    44 filmi
    44 filmi

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