Азербайджан сократил расходы на импорт товаров из Турции

В январе-октябре 2026 года Азербайджан импортировал из Турции товары на сумму 1 млрд 975,498 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За 10 месяцев поставки в Азербайджан составили 1% от общего объема турецкого экспорта.

В октябре Турция экспортировала в Азербайджан товары на сумму 207,181 млн долларов США, что на 16,2% меньше, чем годом ранее.