Азербайджан сократил расходы на импорт товаров из Турции
Финансы
- 09 ноября, 2026
- 09:31
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В январе-октябре 2026 года Азербайджан импортировал из Турции товары на сумму 1 млрд 975,498 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За 10 месяцев поставки в Азербайджан составили 1% от общего объема турецкого экспорта.
В октябре Турция экспортировала в Азербайджан товары на сумму 207,181 млн долларов США, что на 16,2% меньше, чем годом ранее.
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