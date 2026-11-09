Nvidia, SKT и Rebellions создадут гетерогенную вычислительную систему для ИИ

Корпорация Nvidia, компания SK Telecom Co. и южнокорейский стартап по разработке чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Rebellions договорились создать гетерогенную вычислительную систему.

Как передает Report cо ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщило министерство науки Сеула.

В соответствии с трехсторонним меморандумом о взаимопонимании (МОВ), компании будут сотрудничать в создании гетерогенной вычислительной системы для ИИ, которая соединит графические процессоры (GPU) Nvidia с нейронными процессорами (NPU), разработанными компанией Rebellions, и будет использоваться при строительстве центров обработки данных SK Telecom для ИИ.

Сотрудничество будет основано на программе NVLink Fusion американского производителя микросхем.

Программа NVLink Fusion позволяет крупным провайдерам и разработчикам специализированных микросхем интегрировать свои собственные процессоры ИИ непосредственно в стоечную инфраструктуру Nvidia.

Соглашение о подключении производимых в стране нейропроцессоров к архитектуре Nvidia поможет расширить сферу применения отечественных передовых полупроводников.

Как пояснили в министерстве науки, это также предоставит местным компаниям возможность проверить свои технологии на мировом рынке.