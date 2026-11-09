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    Nvidia, SKT и Rebellions создадут гетерогенную вычислительную систему для ИИ

    ИКТ
    • 09 ноября, 2026
    • 09:41
    Nvidia, SKT и Rebellions создадут гетерогенную вычислительную систему для ИИ

    Корпорация Nvidia, компания SK Telecom Co. и южнокорейский стартап по разработке чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Rebellions договорились создать гетерогенную вычислительную систему.

    Как передает Report cо ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщило министерство науки Сеула.

    В соответствии с трехсторонним меморандумом о взаимопонимании (МОВ), компании будут сотрудничать в создании гетерогенной вычислительной системы для ИИ, которая соединит графические процессоры (GPU) Nvidia с нейронными процессорами (NPU), разработанными компанией Rebellions, и будет использоваться при строительстве центров обработки данных SK Telecom для ИИ.

    Сотрудничество будет основано на программе NVLink Fusion американского производителя микросхем.

    Программа NVLink Fusion позволяет крупным провайдерам и разработчикам специализированных микросхем интегрировать свои собственные процессоры ИИ непосредственно в стоечную инфраструктуру Nvidia.

    Соглашение о подключении производимых в стране нейропроцессоров к архитектуре Nvidia поможет расширить сферу применения отечественных передовых полупроводников.

    Как пояснили в министерстве науки, это также предоставит местным компаниям возможность проверить свои технологии на мировом рынке.

    Искусственный интеллект (ИИ) Южная Корея
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