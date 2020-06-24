В Иране число жертв коронавируса достигло почти 10 тыс.

Число жертв коронавируса в Иране после гибели еще 133 человек приблизилось к 10 тысячам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель Минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 531 новый случай заражения коронавирусом, скончались 133 человек.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 212 501, жертв – 9 996. При этом на данный момент выздоровели не менее 172 096 человек.В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек.