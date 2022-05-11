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В Ираке ВС Турции нейтрализовали 76 террористов

В Ираке ВС Турции нейтрализовали 76 террористов Вооруженные силы Турции нейтрализовали еще трех террористов РКК на севере Ирака, а общее число ликвидированных боевиков достигло 76.
В регионе
11 мая 2022 г. 21:09
В Ираке ВС Турции нейтрализовали 76 террористов

Вооруженные силы Турции нейтрализовали еще трех террористов РКК на севере Ирака, а общее число ликвидированных боевиков достигло 76.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в своем официальном аккаунте в Twitter.

Артиллерийские удары по объектам террористов нанесены в рамках антитеррористической операции Pençe Kilit, продолжающейся с 18 апреля в трех районах Ирака.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что операции с целью устранения террористической угрозы у границы Турции будут продолжены.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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