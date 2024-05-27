Президент Украины прибыл в Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию. В мадридском аэропорту Барахас Зеленского встретил король Испании Филипп VI.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию. В мадридском аэропорту Барахас Зеленского встретил король Испании Филипп VI.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. По итогам встречи стороны планируют подписать соглашение об увеличении военной помощи Киеву.

Изначально визит президента Украины планировался на начало мая, но его пришлось отложить из-за продвижения российской армии на харьковском направлении. По этой же причине был отменен его визит в Португалию.

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Мадрид выделит 1,1 млрд евро на закупку оружия Киеву.