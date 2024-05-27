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Эрдоган: Нынешнее правительство Турции подверглось наибольшему числу попыток госпереворота

Эрдоган: Нынешнее правительство Турции подверглось наибольшему числу попыток госпереворота Нынешнее правительство Турции подверглось наибольшему количеству попыток государственного переворота в истории страны.
В регионе
27 мая 2024 г. 14:21
Эрдоган: Нынешнее правительство Турции подверглось наибольшему числу попыток госпереворота

Нынешнее правительство Турции подверглось наибольшему количеству попыток государственного переворота в истории страны.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии на Острове демократии и свободы, приуроченном к годовщине госпереворота 27 мая 1960 года.

Эрдоган напомнил, что Турция на протяжении многих лет не могла избежать водоворота беспорядков и нестабильности.

"После событий 27 мая (1960 года) аналогичные попытки госпереворотов повторялись каждые 10 лет. Все повторялось по одному и тому же сценарию: уличные беспорядки, протесты в университетах, заказные статьи в газетах. Сценарий 27 мая пытались реализовать много раз и за 22 года, которые Партия справедливости и развития (ПСР) находится у власти. Мы — правительство, которое подверглось наибольшему количеству попыток государственного переворота в истории Турции. Однако все эти попытки оказались безуспешными", - сказал он.

Турецкий лидер также в очередной раз подчеркнул необходимость принятия новой "гражданской конституции" в стране.

По его словам, обе последние конституции – 1961 и 1982 годов – были приняты после госпереворотов, "являются идеологизированными, и были составлены людьми, далекими от политики". Эрдоган также призвал оппозиционные партии поддержать вопрос принятия новой конституции в ходе предстоящих обсуждений в парламенте.

"Турция не может двигаться дальше при нынешней конституции, новый основной закон стал необходимостью", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə tarixində ən çox çevriliş cəhdinə məruz qalan hökumət bizik
Версия на английском языке Erdogan: Current Turkish gov’t suffered biggest number of coup attempts

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