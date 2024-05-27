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В катере на Байкале погибли пять человек из-за отравления угарным газом

В катере на Байкале погибли пять человек из-за отравления угарным газом Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по факту обнаружения в акватории озера Байкал катера с пятью погибшими.
В регионе
27 мая 2024 г. 13:53
В катере на Байкале погибли пять человек из-за отравления угарным газом

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по факту обнаружения в акватории озера Байкал катера с пятью погибшими.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Тела пятерых человек были обнаружены 26 мая на озере Байкал около острова Тонкий (находится вблизи полуострова Святой Нос, в восточной части озера). В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшедшего.

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