В Армении число обвиняемых в гибели военных в ДТП выросло до пяти человек

Обвинения по делу о ДТП грузовика "Урал" Минобороны Армении, в результате которой погибли четверо солдат, предъявлены еще двум военным.

Обвинения по делу о ДТП грузовика "Урал" Минобороны Армении, в результате которой погибли четверо солдат, предъявлены еще двум военным.

Как передает Report Sputnik-Армения, об этом сообщает Следственный комитет (СК) Армении.

Авария произошла 12 апреля, когда перевозящий военнослужащих грузовик скатился в овраг. В результате аварии четверо погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. В начале мая в СК сообщили, что обвинения предъявлены троим - водителю и двум другим военнослужащим. Сам водитель тоже пострадал. Тогда двое были арестованы.

На основе полученных в ходе следствия данных обвинения по 4 п. статьи 538 УК Армении – "Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", предъявлены еще двум лицам. Они отвечали за техническое состояние военной техники, ее правильную эксплуатацию и ремонт, техническую готовность личного состава воинской части.

Один из них арестован, другой отправлен под домашний арест. Следствие продолжается.

По данным следствия, грузовик использовался с нарушениями правил безопасности. Согласно техническому регламенту, перед началом движения требуется прогреть двигатель, однако это правило было проигнорировано.

Кроме того, из-за неисправных аккумуляторов машину завели на холостом ходу, что привело к потере контроля над управлением. Также была выявлена неисправность тормозной системы, но военные, ответственные за техническое состояние, разрешили эксплуатацию грузовика.