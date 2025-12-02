Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 13:50
    В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400

    Тема поставок комплексов С-400 в Индию будет обсуждаться во время визита президента России Владимира Путина в эту страну.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских журналистов.

    "Эта тема находится на повестке дня, и я не сомневаюсь, она будет обсуждаться", - сказал он.

    Песков отметил, что "Путин прибудет с большой делегацией, и конкретные представители делегации смогут обсудить эту тему в деталях".

    Он отметил, что в ходе визита наверняка также будет обсуждаться и тема поставок в Индию самолетов Су-57.

    Ранее Кремль сообщал, что Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.

    Индия Россия Су-57 С-400 Владимир Путин
    Elvis

    Последние новости

    14:27

    Меликов: Агротуризм станет драйвером привлекательности северо-запада Азербайджана

    Туризм
    14:25

    Fitch Ratings пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

    Финансы
    14:22

    Киберполиция задержала создателей финансовой пирамиды Zuerx

    Происшествия
    14:08

    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    14:01

    Казахстан увеличит производство нефтегазохимии до 589,7 тыс. тонн в 2025 году

    В регионе
    13:59

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    13:57

    Глава AFAD: Азербайджан и Турция сотрудничают для снижения рисков при стихийных бедствиях

    Внешняя политика
    13:57

    Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств

    Внешняя политика
    13:50

    В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400

    В регионе
    Лента новостей