В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400

Тема поставок комплексов С-400 в Индию будет обсуждаться во время визита президента России Владимира Путина в эту страну.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских журналистов.

"Эта тема находится на повестке дня, и я не сомневаюсь, она будет обсуждаться", - сказал он.

Песков отметил, что "Путин прибудет с большой делегацией, и конкретные представители делегации смогут обсудить эту тему в деталях".

Он отметил, что в ходе визита наверняка также будет обсуждаться и тема поставок в Индию самолетов Су-57.

Ранее Кремль сообщал, что Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.