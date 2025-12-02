В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400
- 02 декабря, 2025
- 13:50
Тема поставок комплексов С-400 в Индию будет обсуждаться во время визита президента России Владимира Путина в эту страну.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских журналистов.
"Эта тема находится на повестке дня, и я не сомневаюсь, она будет обсуждаться", - сказал он.
Песков отметил, что "Путин прибудет с большой делегацией, и конкретные представители делегации смогут обсудить эту тему в деталях".
Он отметил, что в ходе визита наверняка также будет обсуждаться и тема поставок в Индию самолетов Су-57.
Ранее Кремль сообщал, что Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
