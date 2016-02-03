​В ходе перестрелки в России убиты двое армян, трое ранены

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В ходе перестрелки в автосервисе на территории гаражного кооператива в Шлиссельбурге в Ленинградской области России погибли двое армян. Еще трое получили огнестрельные ранения, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Следствием установлено, что инцидент произошел вечером 31 января 2016 года. Перед этим к расположенному рядом с гаражами автосервису подъехал черный Mercedes, из машины вышли пять человек кавказской внешности.

"Приехавшие расстреливали тех, кто был в автосервисе. Одного убили мгновенно", - рассказал очевидец событий. Находившиеся в автосервисе люди тоже были вооружены. Они отстреливались от нападавших из травматического оружия. В итоге на асфальте остался лежать один из зачинщиков перестрелки.

Пока полицейские осматривали место происшествия, в районную больницу на темном автомобиле Mercedes привезли молодого человека с ранением в голову. Его друзья скрылись, как только больного положили на каталку и повезли в реанимацию.

Еще одного мужчину с огнестрельным ранением доставили в отделение травматологии. К этому моменту удалось установить личности убитых. Все пострадавшие оказались выходцами из Армении.

"Один из убитых, Грайр Варданян 1956 года рождения, имеет вид на жительство в России, другой - житель Пушкина Армен Хуршудян 1971 года рождения. Известно, что оба имеют отношение к бизнесу, в конфликте были по разные стороны", - рассказали в правоохранительных органах.

Всего в перестрелке участвовало, как предполагают, около десяти человек. Все пострадавшие в перестрелке взяты под охрану полицией.