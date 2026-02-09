В Хабаровском крае РФ сошли с рельсов 18 вагонов с углем
09 февраля, 2026
В Хабаровском крае произошел сход с рельсов вагонов поезда с углем.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на управление МЧС по региону.
По предварительным данным, ЧП затронуло 18 вагонов. Пострадавших нет.
По информации ведомства, инцидент произошел на участке Высокогорная - Ванино Дальневосточной железной дороги. К месту схода направили ремонтные бригады и два восстановительных поезда. Движение на участке железной дороги временно приостановили.
