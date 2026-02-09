Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Хабаровском крае РФ сошли с рельсов 18 вагонов с углем

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 16:34
    В Хабаровском крае РФ сошли с рельсов 18 вагонов с углем

    В Хабаровском крае произошел сход с рельсов вагонов поезда с углем.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на управление МЧС по региону.

    По предварительным данным, ЧП затронуло 18 вагонов. Пострадавших нет.

    По информации ведомства, инцидент произошел на участке Высокогорная - Ванино Дальневосточной железной дороги. К месту схода направили ремонтные бригады и два восстановительных поезда. Движение на участке железной дороги временно приостановили.

    сход с рельсов вагоны уголь Хабаровский край
    Ты - Король

    Последние новости

    17:58

    Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Финансы
    17:58

    В Баку обсудили роль Среднего коридора в региональной связности и торговле Европа–Азия

    Инфраструктура
    17:56
    Фото

    Азербайджан демонстрирует военную продукцию на международной выставке в Эр-Рияде

    Армия
    17:51

    Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для ежегодных заседаний ВБ и МВФ

    Финансы
    17:47

    Сербия и ООН подписали новое рамочное соглашение о партнерстве в области развития

    Другие страны
    17:41

    Трех человек задержали за ложные угрозы устроить теракт в Москва-Сити

    В регионе
    17:37

    Представители НПО Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту США

    Внешняя политика
    17:32
    Фото

    На Зимней Олимпиаде предотвращена провокация армянских фигуристов

    Индивидуальные
    17:27

    Завтра в Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей