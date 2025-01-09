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В грузинском парламенте создадут комиссию для расследования преступлений прежней власти

В грузинском парламенте создадут комиссию для расследования преступлений прежней власти В парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия по изучению фактов преступных действий, совершенных бывшими представителями властей в 2003-2012 годах.
В регионе
9 января 2025 г. 14:46
В грузинском парламенте создадут комиссию для расследования преступлений прежней власти

В парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия по изучению фактов преступных действий, совершенных бывшими представителями властей в 2003-2012 годах.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Временная следственная комиссия вызовет и опросит ответственных лиц режима, а также других лиц, причастных к совершенным режимом преступлений", - заявил Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, оценка этих действий будет иметь решающее значение для превенции стоящих на сегодняшний день угроз перед Грузией и ее будущего стабильного развития.

Комиссия будет создана на первом заседании весенней сессии парламента.

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Версия на английском языке Georgian parliament to create commission to investigate crimes of previous government
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda keçmiş hakimiyyətin cinayətlərinin araşdırılması üçün istintaq komissiyası yaradılacaq

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