В грузинском парламенте создадут комиссию для расследования преступлений прежней власти

В парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия по изучению фактов преступных действий, совершенных бывшими представителями властей в 2003-2012 годах.

В парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия по изучению фактов преступных действий, совершенных бывшими представителями властей в 2003-2012 годах.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Временная следственная комиссия вызовет и опросит ответственных лиц режима, а также других лиц, причастных к совершенным режимом преступлений", - заявил Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, оценка этих действий будет иметь решающее значение для превенции стоящих на сегодняшний день угроз перед Грузией и ее будущего стабильного развития.

Комиссия будет создана на первом заседании весенней сессии парламента.