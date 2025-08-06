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В Грузии завершились 13-дневные многонациональные учения НАТО

В Грузии завершились 13-дневные многонациональные учения НАТО Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух - 2025"), проводившиеся с 25 июля, завершились в Грузии.
В регионе
6 августа 2025 г. 18:33
В Грузии завершились 13-дневные многонациональные учения НАТО

Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух - 2025"), проводившиеся с 25 июля, завершились в Грузии.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

Официальные мероприятия по закрытию учений прошли на плацу центра боевой подготовки в Вазиани близ Тбилиси. Представители Минобороны Грузии и посольства США наградили разными медалями и грамотами отличившихся во время учений военных.

В учениях участвовали военнослужащие из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей были представители вооруженных сил Армении и Японии.

Отметим, что Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. В 2015 они впервые прошли под эгидой НАТО, до этого они были грузино-американскими.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda 13 günlük çoxmillətli NATO təlimləri başa çatıb

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